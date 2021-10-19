Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (Bilecik Haberleri)

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Haberler - Bilecik Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 19:19

Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bilecik Haberleri - Anadolu Ajansı, Sarıyazı köyünde, Selim Öztürk'ün kullandığı, plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


Gelen ekipler, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün babası Mustafa Öztürk, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücüsün cesedi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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