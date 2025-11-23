Bilecik'te yaralanmalı trafik kazası

Kaza, Gölpazarı-Vezirhan Karayolu'nun Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Karayolunda seyir halindeki Nigar H.'nin (45) kullandığı otomobil ile bir anda karayoluna tali yoldan çıkan Dündar Ş.'nin (63) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında Nigar H. araçta yolcu olarak A.H., S.Ş., A.Ş. ve çocuklar N.H ile E.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk tetkikler sonrası 3 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından tamamen açıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.