Bilecik'te yaralanmalı trafik kazası
23.11.2025 13:49
İHA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gölpazarı-Vezirhan Karayolu'nun Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Karayolunda seyir halindeki Nigar H.'nin (45) kullandığı otomobil ile bir anda karayoluna tali yoldan çıkan Dündar Ş.'nin (63) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında Nigar H. araçta yolcu olarak A.H., S.Ş., A.Ş. ve çocuklar N.H ile E.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk tetkikler sonrası 3 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından tamamen açıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
BILECIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BILECIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.