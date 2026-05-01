Dilenci cebindeki parayı sayınca tepki büyüdü. "Bu ne abi Allah aşkına"

Bilecik 'in en işlek bölgesi Atatürk Bulvarı'nda bankalar mevkiinde devriye atan zabıtalar, bir erkeğin dilendiğini gördü.

Ekipten biri, kamerayı açarak dilencinin cebindeki parayı sandalyenin üstüne koymasını istedi, ancak bu sandalye tek başına yeterli olmadı, iki tane daha getirildi.

“BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Bu sırada çevreden “Bu arkadaş minibüsçü, senin kadar para kazanmamıştır.”, “Bu ne abi Allah aşkına.”, “Böyle bir şey yok.”, “Bir de üstüne başına bak, yazık.” gibi sesler duyuldu. Dilenciyse bunlara “Ekmek parası ya” yanıtını verdi.

İsminin Yunus G. olduğu öğrenilen dilenci , “Bunların hepsi Bilecik'ten mi?” sorusuna “Eskişehir, Çorum, Bilecik” yanıtını verdi.

Yunus G.'nin üzerinden 32 bin TL'ye yakın para çıktı. Parayı tek tek sayan ekip, Yunus G.'ye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uyguladı.