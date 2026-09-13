Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bedirhan Akcura, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selimiye köyü mevkiinde bulunan bir plastik fabrikasında plastik üretim bölümünde işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Bedirhan Akcura, çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak bilincini kaybetti.

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