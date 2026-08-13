Evde rahatsızlandı, doktora görünemeden hastane bahçesinde can verdi

Bir süre sonra araç içerisinde hareketsiz kalan Dalgıç'a ulaşmak için ekipler harekete geçti. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle ekipler tarafından cam kırılarak Dalgıç'a ulaşıldı.

İlçede yaşayan 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç, evinde rahatsızlanmasının ardından kendi kullandığı otomobiliyle Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.

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