Evde rahatsızlandı, doktora görünemeden hastane bahçesinde can verdi
13.08.2026 10:47
Olay yerine güvenlik şeridi çekilip incelemelerde bulunuldu.
Bilecik'te hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı adam, hastanenin bahçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Osmaneli'de acı bir olay yaşandı.
İlçede yaşayan 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç, evinde rahatsızlanmasının ardından kendi kullandığı otomobiliyle Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı.
Dalgıç, hastanenin bahçesine geldiği sırada aracından inemeden kalp krizi geçirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bir süre sonra araç içerisinde hareketsiz kalan Dalgıç'a ulaşmak için ekipler harekete geçti. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle ekipler tarafından cam kırılarak Dalgıç'a ulaşıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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