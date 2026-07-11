Granit fabrikasında patlama. 1 işçi hastaneye kaldırıldı
11.07.2026 10:00
1 işçi yaralandı.
Bilecik'te fabrikada varil keserken meydana gelen patlamada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında meydana gelen olayda, iddialara göre; Ali B. (57) adlı işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı.
Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafı yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin vücudunda 1'inci dere yanıklar oluşurken, Plastik Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.
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