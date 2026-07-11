Granit fabrikasında patlama. 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafı yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında meydana gelen olayda, iddialara göre; Ali B. (57) adlı işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı.

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