Güneş paneli evi yaktı
30.11.2025 11:05
İHA
Bilecik'te bir bağ evinde güneş panelinden yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.
Osmaneli ilçesi Ciciler köyünde bulunan bir bağ evinde yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken jandarma ekipleri de anında olay yerine geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hale geldi.
YANGIN GÜNEŞ PANELİNDEN ÇIKTI
Yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı bağ evinde kimsenin yaşamadığı, can veya hayvan kaybı olmadığı ve herhangi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi. Bağ evinin hafta sonları konaklama amacıyla kullanıldığı, yangının ise güneş panelinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
