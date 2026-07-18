Kamyondan 800 litre etil alkol çıktı
18.07.2026 12:54
1 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.
Yapılan aramada toplam 800 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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