Kamyondan 800 litre etil alkol çıktı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

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