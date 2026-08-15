Kılçıksız ve parlak yapısıyla dikkat çekiyor. Hasat başladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Pazaryeri Boncuğu'nun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Vali Sözer, “Kılçıksız yapısı, parlak dış yüzeyi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken Pazaryeri Boncuğu, ilçenin yaklaşık 810 metre rakımında, serin iklim şartlarında yetiştiriliyor. Ağustos ayında başlayan hasat sezonunun ekim ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor” dedi.

Ürünün marka değerinin artırılması ve korunması amacıyla “Pazaryeri Boncuk Fasulyesi (Pazaryeri Boncuğu)” için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusunun ise değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyleyen Sözer, "Pazaryeri Boncuğu, ilimizin tarımsal zenginliğinin önemli değerlerinden biri. Üreticimizin emeğiyle sofralara ulaşan bu özel ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.