Kırmızı ışık ihali kazayla son buldu. 8'i hafif 9 yaralı
06.03.2026 15:56
Kazada 8'i hafif 9 kişi yaralı.
Bilecik'te hareket halindeki halk minibüsü ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen kamyonet çarpıştı. Kazada 8'i hafif 9 kişi yaralı.
Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre hastane istikametine doğru hareket eden ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücü İsmail K. idaresindeki kamyonet ile, üniversite istikametinden şehir merkezine hareket eden sürücü Necdet K. idaresindeki halk minibüsü çarpıştı.
Yaşanan trafik kazasında kamyonet takla atarak dururken sürücüsü ise yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Halk minibüsünün içindeki 8 kişi ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
