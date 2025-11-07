Okulda korkutan kaza: Öğrenciye elektrik çarptı
07.11.2025 11:49
İHA
Bilecik'te bir öğrenci, okulda uzatma kablosunu prize taktiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı.
Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
