Okulda korkutan kaza: Öğrenciye elektrik çarptı

Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı.

