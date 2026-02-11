Yunanlar tarafından yıkıldığı söyleniyordu. Osman Gazi'nin evinin izlerine rastlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2005 yılında ders veren Prof. Dr. Bilgin, aynı sene Milli Mücadele döneminde 10'lu yaşlarda olan Bilecikli Celal Devecioğlu ile tanıştı.

Bilgin, Devecioğlu'nun kendisine "Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Şeyh Edebali Külliyesi arazisinde bir evinin bulunduğu, evin daha sonra kenti işgal eden Yunanlarca yıkıldığı" bilgisini vermesi üzerine konutun yerini tespit etmek için arayış içine girdi.

Bu kapsamda 2006'da gezi amaçlı gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de bir resim sergisini ziyaret eden Bilgin, burada Sultan 2. Abdülhamid döneminde Bilecik'te demir yolu inşaatında çalışmış Alman bir işçinin eşi tarafından 1891 yılında yağlı boyayla resmedilen, çiftin torunları tarafından sergilenen Osman Gazi'nin evinin yer aldığı tabloyu gördü.

Daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda çalışmalarını sürdüren Bilgin, burada 2011 yılında, Nisan 1911'de Bilecik Mutasarrıflığı'nca (Osmanlı döneminde şehir ile ilçe arasındaki yönetim birimi) Dahiliye Nezareti'ne (İçişleri Bakanlığı) gönderilen, Osman Gazi'nin evinin tadilatına ilişkin bir belgeye rastladı.

Eski Bilecik Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından 1935'te Osmanlıca kaleme alınan, "Bilecik Tarih ve Coğrafya Etüdü" adlı kitapta da "konutun 2 katlı, yaldızlı tavanlı ve oyma ahşaplara sahip olduğu"na dair bilgiler bulan Bilgin, elindeki belgelerle Şeyh Edebali Külliyesi'nde yer aldığı tahmin edilen evin yerinin tescillenmesi için geçen sene Bilecik Valiliği'ne başvurdu.