Bilecik'te müstakil evin çatısı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki Recep Kaya Caddesi'nde bulunan Z.T'ye ait 2 katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Yangın kısa sürede evin çatısını sardı.



Yangını gören çevredekiler Z.T.’yi evden çıkartarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.



Ekipler tarafından yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.