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Bilecik'te otomobil ters döndü. 4 yaralı

02.11.2026 09:51

Bilecik'te otomobil ters döndü. 4 yaralı
IHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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Bilecik'te bir aracın kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Başköy kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi A. idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde Bilecik istikametine seyreden Harun E. yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil arkadan çarptı.

 

Kazada, 11 SH 928 plakalı otomobilin sürücüsü Harun E. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevda E., Miraç E. ve Zafer E. yaralandı. 

 

Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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