Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
28.08.2026 09:10
Araç kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 600 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Genç ilçesinin Servi Yazılı köyü yakınlarında gerçekleşti.
Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne doğru seyir halinde olan Mehmet Akgönül idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakikimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Hurdaya dönen araçta yapılan incelemelerde, sürücü Mehmet Akgönül ile birlikte Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili yetkileler tarafından soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
GENÇ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GENÇ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.