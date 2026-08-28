Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

Kaza , gece saatlerinde Genç ilçesinin Servi Yazılı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne doğru seyir halinde olan Mehmet Akgönül idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakikimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık , UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Hurdaya dönen araçta yapılan incelemelerde, sürücü Mehmet Akgönül ile birlikte Hasan Bingöl , Osman Aslan ve Barış Ayvaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili yetkileler tarafından soruşturma başlatıldı.