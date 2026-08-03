4 aylık bebek, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları bölümlerinde tedavi edilmesi planlanan bebek için Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon sağlanarak uçak ambulans görevlendirildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, kara ambulansıyla Diyarbakır Havalimanı'na götürüldü. Burada uçak ambulansa nakledilen minik hasta, sağlık ekiplerinin refakatinde Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Sevk işleminin Bingöl 112 Acil Sağlık ekipleri ve SAHOM koordinasyonunda sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.