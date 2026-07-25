Bingöl'de 11 şüpheli yakalandı

Bingöl'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.

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