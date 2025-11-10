Bingöl’de 9 yıl 10 ay hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
10.11.2025 16:51
DHA
Bingöl’de hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hakkında ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ ve ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından toplam 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
