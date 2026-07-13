Bingöl'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Çalışmalarda toplam 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve yol izin belgesiz seyahat ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara da idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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