Bingöl'de aranan 4 hükümlü yakalandı
13.07.2026 11:35
Operasyonda narkotik köpekleri de görev aldı.
Bingöl’de jandarmanın yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen 15 operasyonda 291 kök kenevir bitkisi, 14 gram esrar, 1 gram kokain, 1 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.
Çalışmalarda toplam 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve yol izin belgesiz seyahat ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslara da idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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