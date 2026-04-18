Bingöl'de bahis operasyonu
18.04.2026 15:26
Bingöl'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.
Yapılan operasyonda şüpheli olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
