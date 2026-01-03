Bingöl'de domuz saldırısına uğrayan adam köpeği sayesinde kurtuldu

Solhan Hazarşah köyünde yaşanan olayda Bilal Gülen, sabah hayvanlarının bulunduğu ahıra giderken karşısına çıkan domuzun saldırısına uğradı. Gülen, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“DOMUZ KÖPEĞİME DE SALDIRDI”

Uğradığı domuz saldırısında ciddi şekilde yaralandığını belirten Gülen köpeği sayesinde kurtulduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Sabah hayvanların bulunduğu ahıra gittim. Ahır kapısını açmak isterken domuzla karşılaştım. Hayvanların içine girmemesi için kovmaya çalıştım. O an bana saldırmaya başladı. Ondan kaçmaya çalıştım ama nafile. Bana vurmaya başladı. Zaten köpek olmasaydı beni parçalardı. Köpeğime de saldırdı. Köpeğim kafasından ve karın bölgesinden yaralandı. Bu hale düştüğüm için köpeğimi tedaviye getiremedim."

Vücudunda derin yaralar oluştuğunu ifade eden Gülen, kendini domuzdan korumaya çalıştığını, bu yüzden el, ayak ve bacaklarında ciddi yaralar oluştuğunu belirtti.

Gülen, bölgede domuz sayısının son yıllarda arttığını ve bunun ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.