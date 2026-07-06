Bingöl'de feci kaza. Uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü

Bingöl 'ün Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.