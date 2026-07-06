Bingöl'de feci kaza. Uçuruma yuvarlandı, 3 kişi öldü
06.07.2026 19:45
Son Güncelleme: 06.07.2026 20:11
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.
Bingöl'de kontrolden çıkan pikabın uçuruma yuvarlanması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ise yaralandı.
Bingöl'ün Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap uçuruma yuvarlandı.
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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