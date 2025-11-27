Bingöl'de gıda zehirlenmesi şüphesi, 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
27.11.2025 09:58
İHA
Bingöl'de bir yatılı bölge ortaokulu ve ilkokulda öğrenciler yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Olay, dün Adaklı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Adaklı'daki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda öğle yemeğinde verilen tavuk, pilav ve ayranı yedikten sonra bazı öğrenciler mide bulantısı yaşadı.
Rahatsızlıklar üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekipleri okullara sevk edildi.
Rahatsızlanan 120 öğrenci sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 13'ünün ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne yönlendirildiği bildirildi.
Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildiren Bingöl Valiliği, gerekli incelemelerin başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alınarak laboratuvara gönderildiğini belirtti.
ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ
"Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir" denildi.
"SÜREÇ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR"
Açıklamanın devamında, "Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
YASAL UYARI
BINGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BINGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.