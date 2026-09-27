Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
27.09.2026 12:46
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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