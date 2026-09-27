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Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

27.09.2026 12:46

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
AA
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil çarpıştı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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