Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 08:53
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Ahmet B'nin kullandığı 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, Adaklı-Sancak kara yolunun Karaçubuk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Serfinaz B, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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