30.04.2026 10:33

Bingöl'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı
IHA

İHA, DHA

Bingöl'de yağış sonrası meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı, bazı köylere ulaşım kesildi.

Bingöl'de kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elmalı köyü Alatepe mezrasında heyelan meydana geldi.

 

Etkili olan yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yol tamamen kapanırken, bölgedeki bazı köylere ulaşım sağlanamaz hale geldi.

 

Bölgede inceleme yapan yetkililer, yamaçta bulunan büyük bir kayanın da kopma riski taşıdığını belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından yolu kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

 

Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

