Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (Bingöl Haberleri)

Bingöl Karlıova'da iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 02:09

Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancanın kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velat İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

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