Bingöl'de jandarmadan peş peşe operasyonlar. 42 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 hükümlü yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık , Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen 17 ayrı olayda ise 42 bin 712 kök kenevir, 9 gram esrar, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.