Bingöl'de kamyonet şarampole yuvarlandı. 3 kişi yaralandı
07.09.2026 09:24
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Kadran köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 12 AAC 513 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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