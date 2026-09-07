Bingöl'de kamyonet şarampole yuvarlandı. 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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