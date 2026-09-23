Bingöl'de okul asansörüne kafası sıkışan öğrenci yaralandı

Olay, Bingöl 'ün Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak için kullanılan yük asansöründe 9. sınıf öğrencisi A.D.'nin kafası sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan öğrenci , ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "23 Eylül 2026 tarihinde saat 12.45 sıralarında, Solhan ilçemizde bulunan Hüseyin Artunç Lisesi Pansiyonu yemekhanesinde yer alan asansörde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, bir öğrencimiz yaralanmıştır. Olayın ihbar edilmesinin ardından emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye intikal etmiş; öğrencimize gerekli ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilmiştir. Kazada yaralanan 15 yaşındaki öğrencimiz, ilk olarak Solhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencimizin sağlık durumu ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.