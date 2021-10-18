Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, Baklalı ve Yumaklı köylerindeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.



Yangını 20 personel, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Kiğı Belediyesine ait itfaiye aracı ile vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürdü.





