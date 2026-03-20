Bingöl'de otomobil şarampole devrildi
20.03.2026 12:51
Araç şarampole devrildi
Bingöl’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada sayısı henüz kesin olmamakla birlikte 4 veya 5 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyelerin çabalarıyla bulundukları yerden çıakrtılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
