Bingöl'de PKK/KCK suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Bingöl Haberleri 01.10.2021 - 12:31
İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Genç Sulh Ceza Hakimliği'nce 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma', Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçlarından aranan 2 kişinin saklandığı ev tespit edildi. Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.
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