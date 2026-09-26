Bingöl’de polis ekiplerinin yakaladığı 38 kişiden 7’si tutuklandı
26.09.2026 14:58
Polis ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.
Bingöl’de kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş çalışmalarında 38 kişi yakalandı. Operasyonlarda esrar, kaçak tütün ürünleri, tüfek ve kesici aletler ele geçirildi.
Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 38 kişi yakalanırken, 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve tütün ürünleri ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin adet boş makaron, 2 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 3,5 kilogram kıyılmış tütün, 230 paket kaçak sigara, 1 kilo 403,19 gram esrar maddesi, 1 tüfek, 6 kesici alet, 3 elektronik sigara, 2 cep telefonu ve 1 elektroşok cihazı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 12 kişi, idari para cezasına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ve hapis cezasının infazına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 16 kişi yakalandı. Hapis cezasına yönelik yakalanan şahısların, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay ve "CBS Ailenin Korunması Tedbir Dosyası" suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olduğu belirtildi.
İlçeler, KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 38 şahıs yakalanırken, 7 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahsa idari para cezası uygulandı ve 22 şahıs serbest bırakıldı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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