Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Araçtaki S.Ş, İ.U.A, E.U. ve E.Y. gözaltına alındı.
Bingöl Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bingöl Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Bingöl