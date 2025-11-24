Bingöl'de TIR devrildi, maddi hasar oluştu
24.11.2025 13:23
İHA
Bingöl'de yük taşıyan TIR, virajı alamayınca yana devrildi. Kazada olmadı yok ancak maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Bingöl Havalimanı yolu üzerindeki Büyük Tekören köyü kavşağında yaşandı.
Alınan bilgiye göre bir çiftlik için çatı bloğu taşıyan TIR, virajı alamayınca yoldan çıkarak yana devrildi.
Kazada yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, ekskavatör, kepçe ve mobil vinç sevk edildi. Kapana yol aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
