Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
30.11.2025 11:09
İHA
Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iki ayrı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 15,14 gram eroin, 8,45 gram metamfetamin ve 96,75 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
