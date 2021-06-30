Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı, Bingöl'de Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezindeki 3 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde, "Ezber" isimli uyuşturucu madde tespit köpeğiyle yapılan aramada, 3 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.