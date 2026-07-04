Bingöl'deki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
04.07.2026 12:11
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bingöl'de su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.
Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralı Ömer Faruk Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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