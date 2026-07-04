Bingöl'deki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ağır yaralı Ömer Faruk Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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