Karlıova'da nisan karı etkili oldu

Lapa lapa yağan kar kısa sürede araçların üzerini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bahara hasret kaldıklarını dile getirdi. Yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ettiğini belirterek, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl 'de yağmur kendini gösterirken Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

