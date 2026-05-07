Kayıp olarak aranan emekli öğretmenden acı haber
07.05.2026 11:11
1 Mayıs'ta ekmek almak için evden çıktıktan sonra kaybolan Kutbettin Keskin Parkinson hastasıydı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in günler sonra derede cansız bedeni bulundu.
Bingöl'ün Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'den (46) acı haber geldi.
Keskin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü.
Ekipler, Keskin'in cansız bedenine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı.
Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderilecek.
