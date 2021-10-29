Kuraklık Gülbahar Barajı'nı besleyen su kaynağını kuruttu

Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı,

Merkeze bağlı Ağaçeli köyü sınırlarında bulunan ve bölgede 1666 hektarlık arazinin sulamasında kullanılan Gülbahar Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su kaynağı çekildi.



Barajı besleyen kaynaktaki kuraklık etkileri belirgin şekilde gözleniyor. Drone ile çekilen görüntülerde de su kaynağının kilometrelerce akmadığı görülüyor. Yer yer suyun çekildiği barajda bazı yıkılmış eski yapılar da ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 ay içerisindeki yağış miktarına göre hazırladığı kuraklık haritasında da Bingöl, şiddetli kuraklığın yaşandığı kategoride yer alıyor.



Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vedat Avcı, AA muhabirine, Bingöl'de arıcılığın dağılışıyla ilgili yaptıkları araştırma kapsamında meteorolojik parametrelerindeki eğilimlerini analiz ettiklerini söyledi. Bu analizde kentteki ortalama sıcaklık ve yağış toplamında bazı ilginç sonuçlara ulaştıklarını aktaran Avcı, 2040 yılına kadar sıcak havanın artış göstereceğini ve yağışların da azalacağını tespit ettiklerini belirtti.



Yakın zamanda mevsimlere göre de analiz yaptıklarını kaydeden Avcı, şöyle konuştu:



"Bingöl'de tarımsal hayat için kıymetli olan iki mevsim var, yaz aylarında sıcaklıklarda artış eğiliminde olduğu ve yağış miktarının ise azalacağı belirlendi. Bu da Bingöl'deki tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyecek. Arazi çalışmasında da kuraklığa dair ipuçlarını gördük. Yakın çevremizde Özlüce Barajı ve Gülbahar Barajı'nda su seviyesinde önemli düşüşler var. Bu düşüşler de bize Bingöl'de kuraklığın boyutları hakkında bilgiler sunuyor. Kuraklığın bu olumsuz etkilerini azaltmak için su kaynaklarının kullanımı yolunda bilinçlendirme çalışması yapmak gerekiyor. Yer altı sularının da depolanması konusunda çalışmalara hız vermek lazım."



"Kuraklık haritasında riskin yüksek olduğu görülüyor"

Yeraltı ve yer üstü sularının azalmasıyla zincirleme şekilde ekonomik faaliyetlerinin etkilendiğine işaret eden Avcı, "Elimizdeki bulgulara göre 2040 yılına kadar yağışlarının azalması ve sıcakların artması yönünde bir eğilim var. Yeraltındaki sular, yer üstündeki sulardan daha az etkileniyor. Yeraltı sulama depolamasına önem vermemiz gerekiyor. Bingöl, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritasında riskin yüksek olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.



"İlk defa böyle bir kuraklık gördüm"

Ağaçeli köyünde yaşayan İhsan Kızılaslan da yörede en son bu yılın nisan ayında yağış olduğunu anımsatarak, "2002 yılından beri burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir kuraklık gördüm. Bu sene çok kurak geçti. Barajın halini görünce insan endişeleniyor." diye konuştu.

Cevdet Kaygan da yaklaşık 10 yıldır yapılan Gülbahar Barajı'nda ilk defa su seviyesinin bu kadar azaldığını aktardı.



