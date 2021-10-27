Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Haberler - Bingöl Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 15:30
Bingöl Haberleri - Anadolu Ajansı, Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FF 5212 plakalı otomobil, ilçenin Dilektepe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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