Son dakika. Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Bingöl 'de deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.