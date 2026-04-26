Son dakika. Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
26.04.2026 08:19
Son Güncelleme: 26.04.2026 08:27
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01'de merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe oldu.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
