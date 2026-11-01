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Bingöl'de otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti

01.11.2026 16:55

Bingöl'de otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti
IHA

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

İHA
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Bingöl’de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yaşamını yitirdi.

Bingöl yönünden gelen otomobil, Bingöl-Erzurum Karayolu Ilıcalar mevkisinde yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek için karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı.

 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

 

Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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