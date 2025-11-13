Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de üç şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede narkotik ekiplerince yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 625,38 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 11 bin 225 TL ile 200 Euro ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.