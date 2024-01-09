Binlerce yıllık Bitlis Deresi ışıklandırıldı

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derede yapılan ışıklandırma çalışması sayesinde özellikle havanın kararmasıyla akan dereyle birlikte görsel bir şölen oluşuyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserler de restore edildi.

Ayrıca, alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları da yapıldı.

"Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında birçok tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı. 2023 yılında çalışmaların yüzde 90’lık kısmının bitmesinin ardından bu kez de çarşı merkezinde geçen 1400 metrelik derede ışıklandırma çalışmasına geçildi.