İstanbul Sarıyer 'e bağlı Uskumruköy, kent merkezine yakın olmasına rağmen, orman içinde sakin bir yerleşim bölgesi. Çevresi ormanlarla kaplı, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Bahçeköy ve Demirciköy, temiz havası ve sakinliği nedeniyle tercih edilen bir bölge. Genelde villa tipi evlerin bulunduğu bölge, birçok noktada İstanbul'un en zengin ormanlık alanı olan Belgrad Ormanı'yla da komşu.

Firari aslan vakası sonrasında bölge yeniden gündemde. Çevre yolları ve viyadüklerin yapılmasının ardından geniş bir yeşillik adasına dönüşen bölgede yabani hayvanlar uzurn zamandır serbestçe geziniyor, yakın zamanda en dikkat çeken havyanlar ise, nadir görülmelerine rağmen son zamanlarda sürüler halinde gezen domuzlar, Avcıların pek uğrayamadığı bölgede domuz sürülerini görmek sıradan hale geldi.