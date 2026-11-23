Bir aslan eksikti. Sarıyer ormanları Serengeti gibi oldu. Domuz sürüleri de geziyor
23.11.2026 13:33
Son Güncelleme: 23.11.2026 14:38
Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki Nalbanttepe otobüs durağı çevresindeki domuz sürüsü. Foto :NTV
Firari aslanı yakalama çalışmaları sürüyor. Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy, Uskumruköy ve çevresindeki ormanlık alanlar uzun zamadır domuz gibi yabani hayvanlara ev sahipliği yapıyordu.
İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy, kent merkezine yakın olmasına rağmen, orman içinde sakin bir yerleşim bölgesi. Çevresi ormanlarla kaplı, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Bahçeköy ve Demirciköy, temiz havası ve sakinliği nedeniyle tercih edilen bir bölge. Genelde villa tipi evlerin bulunduğu bölge, birçok noktada İstanbul'un en zengin ormanlık alanı olan Belgrad Ormanı'yla da komşu.
Firari aslan vakası sonrasında bölge yeniden gündemde. Çevre yolları ve viyadüklerin yapılmasının ardından geniş bir yeşillik adasına dönüşen bölgede yabani hayvanlar uzurn zamandır serbestçe geziniyor, yakın zamanda en dikkat çeken havyanlar ise, nadir görülmelerine rağmen son zamanlarda sürüler halinde gezen domuzlar, Avcıların pek uğrayamadığı bölgede domuz sürülerini görmek sıradan hale geldi.
Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki Nalbanttepe otobüs durağı çevresindeki domuz sürüsü. Foto :NTV
Sayıları hızla artan domuzlar, artık yol kenarlarında, açık alanlarda rahatlıkla dolaşıyor. Bölge sakinleri de bu duruma alıştı ve domuz sürüleri görmek sıradan hale geldi. Orman yollarında arada bir görülebilen domuzlar, bölgedeki Maden gibi yerleşim bölgelerinde sürüler halinde geziyor. Orman yollarında birçok yerde köpek beslemek noktaları var, hayvanseverler, bu noktalarda köpekleri bekleyip bakımlarını yapıyor. Domuz sürüleri de bu noktalara bırakılan yemek artıklarına alıştı, bölgedeki çöp bidonlarından beslenen, site yakınlarında gezen domuzlar, gündüzleri de görülür hale geldi.