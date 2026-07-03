Bir döner 200 bin liraya mal oldu!

Sakarya 'da ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.

Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, babasının iş yerinde çalışan G.Ö. (24), karnının acıkması üzerine iş yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir işletmeden döner almak için motosikletle yola çıktı.

Bu sırada polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan gencin, daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı belirlendi.

Yapılan işlemler çerçevesinde G.Ö.'ye çeşitli ihlaller sebebiyle yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı.