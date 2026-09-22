Bir evin kapısını levyeyle açan 3 kadın, gelen kişiyi görünce kaçtı

Avcılar’da bir siteye giren 3 kadın, gözlerine kestirdikleri dairenin kapısını levye benzeri aletle açtı. Bu sırada eve doğru gelen 1 kişi olduğunu fark eden şüpheliler hızla kaçtı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir siteye öğle saatlerinde gelen gözlüklü, eşarplı ve gözlüklü, yanlarında çocuk olan 3 kadın sitedeki bir binaya girdi.

4'üncü kattaki bir dairenin kapısını levyeyle zorlayan kadınlar daireye girdikten sonra, eve doğru gelen 1 kişi olduğunu fark etti.

Durumu fark eden 3 şüpheli daireden hızla çıktı. Hırsızlık girişimini fark eden ev sahibi ise, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 3 şüphelinin girdiği binadaki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.